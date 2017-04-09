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Синоптики: в понедельник ожидается до 20 градусов тепла

10.04.2017 10:01 — Разное | Ежедневник  
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Синоптики: в понедельник ожидается до 20 градусов тепла

фото: nn.by

В начале недели на территорию нашей страны начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. По юго-западу Беларуси 10 апреля ожидается до 20 градусов тепла.

О этом сообщили  tut.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов тепла. Днем — от плюс 12°С по северу до 20°C градусов по юго-западу.

11 апреля территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые обеспечат неустойчивую погоду и вытеснят тепло за пределы республики. Ночью в северо-западных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2… +9°С, максимальная днем +8… +15°С, по юго-востоку до +20°С.

В середине недели вновь похолодает. 12 апреля, в среду, температура воздуха ночью −2… +4°С, максимальная днем +5… +12°С, ночью по юго-востоку страны, днем и по северо-западу пройдут кратковременные дожди.

 
 
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В начале недели на территорию нашей страны начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы. По юго-западу Беларуси 10 апреля ожидается до 20 градусов тепла.

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