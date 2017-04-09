После заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ стали известны все пары 1-го раунда Кубка Стэнли. Матчи плей-офф начнутся уже в среду, 12 апреля.

В этот день «Питтсбург» начнет защиту титула обладателя Кубка Стэнли. «Пингвины», занявшие второе место в Столичном дивизионе, на своей площадке встречаются с прилично пошумевшим в «регулярке» «Коламбусом», занявшим третье место.



Фото: nhl.com/ru

12 апреля состоятся еще четыре матча:

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»,

«Оттава» — «Бостон»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».

Лидер регулярного сезона «Вашингтон», во второй раз подряд завоевавший Президентский кубок, стартует в четверг, 13 апреля. Его оппонентом по первому раунду плей-офф будет «Торонто».

Календарь 1-го раунда Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Монреаль» — «Рейнджерс»

12 и 14 апреля в Монреале, 16 и 18 апреля в Нью-Йорке и, если потребуется, 20 апреля в Монреале, 22 апреля в Нью-Йорке, 24 апреля в Монреале.

«Оттава» — «Бостон»

12 и 15 апреля в Оттаве, 17 и 19 апреля в Бостоне, 21 апреля* в Оттаве, 23 апреля* в Бостоне, 26 апреля* в Оттаве.

«Вашингтон» — «Торонто»

13 и 15апреля в Вашингтоне, 17 и 19 апреля в Торонто, 21 апреля* в Вашингтоне, 23 апреля* в Торонто, 26 апреля* в Вашингтоне.

«Питтсбург» — «Коламбус»

12 и 14 апреля в Питтсбурге, 16 и 18 апреля в Коламбусе, 20 апреля* в Питтсбурге, 23 апреля* в Коламбусе, 25 апреля* в Питтсбурге

Западная конференция

«Чикаго» — «Нэшвилл»

13 и 15 апреля в Чикаго, 17 и 20 апреля в Нэшвилле, 22 апреля в Чикаго, 24 апреля в Нэшвилле, 26 апреля в Чикаго

«Миннесота» — «Сент-Луис»

12 и 14 апреля в Сент-Поле, 16 и 19 апреля в Сент-Луисе, 22 апреля* в Сент-Поле, 24 апреля* в Сент-Луисе, 26 апреля* в Сент-Поле.

«Анахайм» — «Калгари»

13 и 15 апреля в Анахайме, 17 и 19 апреля в Калгари, 21 апреля* в Анахайме, 23 апреля* в Калгари, 25 апреля* в Анахайме.

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»

12 и 14 апреля: в Эдмонтоне, 16 и 18 апреля в Сан-Хосе, 20 апреля* в Эдмонтоне, 22 апреля* в Сан-Хосе, 24 апреля* в Эдмонтоне.