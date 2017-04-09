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"Только по любви": в первые выходные лета в Минске пройдет "Ночь пожирателей рекламы"
Мировое киношоу «
«Только по любви»
Проект, который ежегодно собирает более 2000 тысяч зрителей со всей Беларуси и не только, вновь распахнет свои двери в Большом зале Дворца Республики. По традиции «Ночь пожирателей рекламы» состоится в первые выходные лета. С 2 на 3 июня зрители снова смогут увидеть ту самую синематеку, основателя проекта Жана Мари Бурсико.
Более тридцати лет проект шествует по миру и является светским шоу. Кроме показа рекламных роликов, «Ночь» знаменита и своим общим наполнением. Выступление популярных артистов, зоны активаций, специальные конкурсы и масса разнообразных сюрпризов ждут зрителей шоу.
Основная тема программы 2017 года — любовь, а слоган шоу — «Только по любви». В программе будут продемонстрированы новинки рекламного искусства с участием звезд, а также раритетные ролики, которые делают коллекцию Бурсико национальным достоянием Франции.
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"Ночь пожирателей рекламы" пройдет в Минске 2 июня во Дворце Республики.
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