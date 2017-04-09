Мировое киношоу « Ночь пожирателей рекламы », на показах которого публике предлагают взглянуть на надоевшие многим рекламные ролики как на произведения искусства, пройдет в Минске 2 июня во Дворце Республики.





«Только по любви»

Проект, который ежегодно собирает более 2000 тысяч зрителей со всей Беларуси и не только, вновь распахнет свои двери в Большом зале Дворца Республики. По традиции «Ночь пожирателей рекламы» состоится в первые выходные лета. С 2 на 3 июня зрители снова смогут увидеть ту самую синематеку, основателя проекта Жана Мари Бурсико.

Более тридцати лет проект шествует по миру и является светским шоу. Кроме показа рекламных роликов, «Ночь» знаменита и своим общим наполнением. Выступление популярных артистов, зоны активаций, специальные конкурсы и масса разнообразных сюрпризов ждут зрителей шоу.

Основная тема программы 2017 года — любовь, а слоган шоу — «Только по любви». В программе будут продемонстрированы новинки рекламного искусства с участием звезд, а также раритетные ролики, которые делают коллекцию Бурсико национальным достоянием Франции.

Вход на мероприятие: 18+. Цена билетов: от 18 руб. до 37 руб. Дополнительная информация по телефону: (017) 2 299 095, Касса:(017) 2 299 039. Купить билет

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