МИНСК, 10 мар — Sputnik. Самый главный праздник религиозного календаря — Песах — отмечают сегодня иудеи, в белорусские иудейские общины накануне завезли мацу и раздали ее верующим, сообщили Sputnik в понедельник в одной из минских иудейских общин.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Главный раввин Беларуси о празднике Песах

"Для еврейского народа Песах считается самым главным праздником года. Песах начинают отмечать в 14-й день весеннего месяца нисан еврейского лунного календаря", — сообщили в общине.

Песах отмечают в честь исхода евреев из Египта в середине XIII века до н. э., в честь освобождения от рабства и обретения родины, пояснили Sputnik.

Рассказывая о традициях Песаха, в общине отметили, что во время праздника иудеи выпьют четыре бокала кошерного вина, будут читать Песню Песней и есть мацу.

Кроме мацы, которая одновременно символизирует "хлеб бедности и хлеб свободы", на праздничном седере едят горькую зелень, которая должна напоминать о горечи рабства.

"Четыре бокала вина — это четыре изгнания евреев из земли обетованной", — сказали в общине.

В Минске находится крупнейшая ортодоксальная община Беларуси — "Бейс Исроель". Другие крупные общины находятся в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Барановичах и Пинске.

По информации из еврейских общин, к иудеям в Беларуси себя относят от около 50 тысяч жителей страны. В Беларуси действуют 11 синагог — по две в Минске, в Витебске, в Могилеве, также есть синагоги в Пинске, Бресте, Гродно, в Бобруйске, Гомеле.