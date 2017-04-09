|
Иудеи сегодня отмечают Песах
10.04.2017 10:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Самый главный праздник религиозного календаря — Песах — отмечают сегодня иудеи, в белорусские иудейские общины накануне завезли мацу и раздали ее верующим, сообщили Sputnik в понедельник в одной из минских иудейских общин.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
"Для еврейского народа Песах считается самым главным праздником года. Песах начинают отмечать в 14-й день весеннего месяца нисан еврейского лунного календаря", — сообщили в общине.
Песах отмечают в честь исхода евреев из Египта в середине XIII века до н. э., в честь освобождения от рабства и обретения родины, пояснили Sputnik.
Рассказывая о традициях Песаха, в общине отметили, что во время праздника иудеи выпьют четыре бокала кошерного вина, будут читать Песню Песней и есть мацу.
Кроме мацы, которая одновременно символизирует "хлеб бедности и хлеб свободы", на праздничном седере едят горькую зелень, которая должна напоминать о горечи рабства.
"Четыре бокала вина — это четыре изгнания евреев из земли обетованной", — сказали в общине.
В Минске находится крупнейшая ортодоксальная община Беларуси — "Бейс Исроель". Другие крупные общины находятся в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Барановичах и Пинске.
По информации из еврейских общин, к иудеям в Беларуси себя относят от около 50 тысяч жителей страны. В Беларуси действуют 11 синагог — по две в Минске, в Витебске, в Могилеве, также есть синагоги в Пинске, Бресте, Гродно, в Бобруйске, Гомеле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские иудеи по традиции во время Песаха выпьют четыре бокала кошерного вина, будут читать Песню Песней и есть мацу.
|
Архив (Разное)
Комментарии