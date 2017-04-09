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МЧС РФ опубликовало видео пожара в храме в Казани, где погиб человек

10.04.2017 10:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Казани. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горела кровля здания и чердачное помещение над вторым этажом.

МЧС РФ опубликовало видео пожара в храме в Казани, где погиб человек
© Sputnik Тарас Литвиненко
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Возгорание было ликвидировано спустя чуть более двух часов после поступления информации о пожаре.

На месте пожара было обнаружено тело человека, личность погибшего устанавливается.

Храм всех религий в Казани был построен в 1994 году по проекту художника и скульптора Ильдара Ханова. Он строился как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. В храме соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога и пагода.

 
 
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Человек погиб во время пожара в Храме всех религий в Казани. Смотрите на видео, как пожарные бригады боролись с огнем.

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