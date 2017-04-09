Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Казани. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горела кровля здания и чердачное помещение над вторым этажом.



© Sputnik Тарас Литвиненко В Орше горел храм: поврежден купол и церковное имущество

Возгорание было ликвидировано спустя чуть более двух часов после поступления информации о пожаре.

На месте пожара было обнаружено тело человека, личность погибшего устанавливается.

Храм всех религий в Казани был построен в 1994 году по проекту художника и скульптора Ильдара Ханова. Он строился как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. В храме соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога и пагода.