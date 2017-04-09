10 апреля в Бресте огласили приговор 47-летнему водителю автобуса, виновному в смертельном ДТП — его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла 28 ноября. 47-летний водитель автобуса МАЗ ехал по бульвару Шевченко и совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Одна из них скончалась вечером в тот же день в больнице.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 317 УК) и приговорил к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет, сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Кроме того суд обязал взыскал с автобусного парка в пользу двух потерпевших по 10 300 рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.