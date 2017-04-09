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День космонавтики в МПЦ Sputnik
10.04.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Весь мир отмечает 12 апреля День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
Как праздник День космонавтики в Советском Союзе был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
Сейчас в космосе находится третий белорусский космонавт Олег Новицкий.
О мероприятиях, которые пройдут 12 апреля, а также в течение всего 2017 года, о жизни астрономического сообщества Беларуси и просто увлекающихся космосом людей расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 11 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 11 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами заведующего Минским планетарием.
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