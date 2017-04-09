Весь мир отмечает 12 апреля День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Как праздник День космонавтики в Советском Союзе был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Сейчас в космосе находится третий белорусский космонавт Олег Новицкий.

О мероприятиях, которые пройдут 12 апреля, а также в течение всего 2017 года, о жизни астрономического сообщества Беларуси и просто увлекающихся космосом людей расскажут:

заведующий Минским планетарием Александр МИКУЛИЧ,

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 11 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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