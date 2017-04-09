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День космонавтики в МПЦ Sputnik

10.04.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Весь мир отмечает 12 апреля День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

День космонавтики в МПЦ Sputnik
© AFP/ ESA
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Как праздник День космонавтики в Советском Союзе был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Сейчас в космосе находится третий белорусский космонавт Олег Новицкий.

О мероприятиях, которые пройдут 12 апреля, а также в течение всего 2017 года, о жизни астрономического сообщества Беларуси и просто увлекающихся космосом людей расскажут:

  • заведующий Минским планетарием Александр МИКУЛИЧ, 
  • политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 11 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

     
    Теги: Минск
     
     
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    Во вторник, 11 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами заведующего Минским планетарием.

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