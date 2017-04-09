ДТП случилось в Речицком районе 8 апреля, около 15.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.

49-летняя женщина-водитель Fiat Croma ехала по дороге Октябрьский — Паричи — Речица в направлении Светлогорска. На 89 километре трассы перед авто на дорогу выскочил заяц. Чтобы избежать наезда на дикое животное, женщина выехала на правую по ходу движения обочину, затем смогла вернуться на проезжую часть, но потеряла управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.

С ушибом грудной клетки, ЗЧМТ и другими травмами женщину госпитализировали.