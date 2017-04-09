Комиссия по безопасности дорожного движения закрыла нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина в Бресте, сообщает ГАИ региона.





Вблизи театра установлены ограждения и соответствующие информационные знаки.

В ГАИ также напомнили, что на улице Московской, вблизи торгового центра «Корона» корректируется дорожная разметка. Вскоре количество полос увеличится с пяти до шести.