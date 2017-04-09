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В Бресте закрыли пешеходный переход напротив театра драмы
Комиссия по безопасности дорожного движения закрыла нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина в Бресте, сообщает ГАИ региона.
Вблизи театра установлены ограждения и соответствующие информационные знаки.
В ГАИ также напомнили, что на улице Московской, вблизи торгового центра «Корона» корректируется дорожная разметка. Вскоре количество полос увеличится с пяти до шести.
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Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения.
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