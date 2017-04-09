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В Бресте закрыли пешеходный переход напротив театра драмы

10.04.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
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Комиссия по безопасности дорожного движения закрыла нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина в Бресте, сообщает ГАИ региона.


Вблизи театра установлены ограждения и соответствующие информационные знаки.

В ГАИ также напомнили, что на улице Московской, вблизи торгового центра «Корона» корректируется дорожная разметка. Вскоре количество полос увеличится с пяти до шести.

 
Теги: Брест
 
 
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Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения.

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