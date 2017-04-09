﻿ Пьяный мужчина скатился с горки на "жигулях" без аккумулятора. Возбуждено уголовное дело. 21.by
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Пьяный мужчина скатился с горки на "жигулях" без аккумулятора. Возбуждено уголовное дело

10.04.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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В Волковыске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который не смог завести чужой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщили в милиции, 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой (в пригородную деревню. — Прим. AUTO.TUT.BY) из Волковыска. После того, как он преодолел некоторое расстояние, оставшуюся часть решил проехать на автомобиле.

На улице Брестской в безлюдном месте в поле зрения мужчины попали «жигули». Ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый разбил стекло в передней двери, провернул ключ, однако автомобиль не завелся. Тогда молодой человек решил завести машину с наката, спустив ее с горки. Окончательно потеряв все надежды завести «шестерку», злоумышленник ее бросил. Как выяснилось позже, в автомобиле не было аккумулятора.

Машину вернули владельцу, а в отношении мужчины, который скатился с горки на «жигулях», но так и не смог завести двигатель, возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

 
 
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