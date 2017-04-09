﻿ В Беларуси сев зерновых идет опережающими темпами. Посеяно 60 процентов зерновых. 21.by
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В Беларуси сев зерновых идет опережающими темпами. Посеяно 60 процентов зерновых

10.04.2017 11:13 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси сев зерновых идет опережающими темпами. Посеяно 60 процентов зерновых

фото: belmarket.by

В Беларуси сев зерновых идет опережающими темпами в сравнении с прошлым годом. Они уже разместились на площади 586 тыс. га, что составляет 62,5%. Год назад по состоянию на 10 апреля было засеяно 47% площадей.

Сев уже завершен в Гомельской области, пишет «Белорусы и рынок». Там ранние зерновые разместились на 127,2 тыс. га. На 93,5% план посева выполнен на Брестчине. Более половины площадей засеяли в Минской, Могилевской и Гродненской областях. Лишь в Витебской, где посевная началась позже, пока засеяно 12,47%. В прошлом году было 11,3%.

Можно ожидать, что посев яровых зерновых завершится уже на следующей неделе. МСХП ожидает, что урожай зерна составит не менее 8,8 млн тонн.

Начался сев других культур. Сахарная свекла разместилась уже на площади более 5 тыс. га. Всего же она будет посеяна на 96 тыс. га, что на 500 га больше, чем в 2016 году. Планируется получить 4,45 млн тонн сахарной свеклы.

Всего план весенней посевной в этом году составляет 2,4 млн га. На нее потребуется 1,8 млрд рублей.

 
 
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В Беларуси сев зерновых идет опережающими темпами в сравнении с прошлым годом. Они уже разместились на площади 586 тыс. га, что составляет 62,5%. Год назад по состоянию...

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