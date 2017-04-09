﻿ Мининформ за месяц ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мининформ за месяц ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам

10.04.2017 11:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В марте 2017 Министерство информации приняло решения об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам, сообщает пресс-служба ведомства. Это сайты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также ненадлежащей рекламой лекарств и услуг микрозаймов.


Фото: Reuters

«Так, в соответствии с уведомлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь ограничен доступ к информационному ресурсу, размещенному в доменной зоне .ru, содержащему сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков», — говорится в сообщении Мининформа.

К трем интернет-ресурсам доступ ограничили за размещение ненадлежащей рекламы деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Это сделали на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Могилевского облисполкома.

Два ресурса попали в список ограниченного доступа за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении микрозаймов субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций. Еще к пяти интернет-площадкам в доменных зонах .top, .su и .by ограничат доступ за размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств.

Читайте также:

«Луркоморье» в Беларуси заблокировали из-за мата

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это сайты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также ненадлежащей рекламой лекарств и услуг микрозаймов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Производитель дизайнерской одежды выпустил валютные облигации с доходностью 8% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика