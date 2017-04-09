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Производитель дизайнерской одежды выпустил валютные облигации с доходностью 8% годовых

10.04.2017 11:49 — Разное | Tut.by  
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Производитель дизайнерской женской одежды Nelva выпустил на рынок валютные облигации. Компания обещает доходность до 8% годовых.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Компания запланировала два выпуска облигаций. Общий объем ценных бумаг составляет 1,5 миллиона долларов. С 7 апреля в отделениях «Белгазпромбанка» уже можно приобрести облигации первого выпуска компании Nelva. По ним компания предполагает доходность в 8% годовых. Облигации второго выпуска будут доступны с 28 апреля, доходность по ним - 7%.

Номинальная стоимость облигации составляет 1000 долларов. Инвесторы могут предъявить облигации к досрочному погашению уже через год. Проценты выплачиваются раз в три месяца. При этом доход будет бесплатно зачисляться на карту «Белгазпромбанка», которую можно получить при заключении договора на покупку ценных бумаг.

В компании поясняют, что выпустили облигации для рефинансирования кредитов, полученных в белорусских банках, через привлечение денежных средств на существенно более комфортных для предприятия условиях.

ООО «Нелва» — белорусская швейная фирма, выпускающая коллекции женской одежды под одноименным брендом. Помимо собственно производства Nelva имеет собственную розничную сеть из 150 магазинов на территории Беларуси, России и Украины. Выручка ООО по итогам прошлого года составила 9,4 миллиона рублей, чистая прибыль — около 350 тысяч рублей.

 
 
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Компания запланировала два выпуска облигаций. Общий объем ценных бумаг составляет 1,5 миллиона долларов.

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