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Михалок презентовал клип "Брежнев". Премьера TUT
Сегодня Сергей Михалок презентовал новый клип «Брежнев». Видео появилось на официальной странице проекта «Ляпис 98» в Facebook.
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— Возрожденному Космическому Цирку Аутсайдеров, Родоначальникам жанра «радикальный шансон», Оркестру ЛЯПИС-98 (Ляпис Найчи Эйч) исполняется ГОД! По случаю празднования Юбилея, мы выпускаем ВИДЕО-клип на Новую песню нашего коллектива — «Брежнев», —
Напомним, что концерт «Ляпис 98» пройдет 21 апреля в минском Prime Hall.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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Сегодня Сергей Михалок презентовал новый клип "Брежнев". Видео появилось на официалной странице проекта "Ляпис 98" в Facebook.
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