﻿ Михалок презентовал клип "Брежнев". Премьера TUT. 21.by
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Михалок презентовал клип "Брежнев". Премьера TUT

10.04.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Сергей Михалок презентовал новый клип «Брежнев». Видео появилось на официальной странице проекта «Ляпис 98» в Facebook.

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— Возрожденному Космическому Цирку Аутсайдеров, Родоначальникам жанра «радикальный шансон», Оркестру ЛЯПИС-98 (Ляпис Найчи Эйч) исполняется ГОД! По случаю празднования Юбилея, мы выпускаем ВИДЕО-клип на Новую песню нашего коллектива — «Брежнев», — говорится в тексте презентации.

Напомним, что концерт «Ляпис 98» пройдет 21 апреля в минском Prime Hall.

Купить билет 

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Елки.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

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Сегодня Сергей Михалок презентовал новый клип "Брежнев". Видео появилось на официалной странице проекта "Ляпис 98" в Facebook.

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