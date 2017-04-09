Сегодня Сергей Михалок презентовал новый клип «Брежнев». Видео появилось на официальной странице проекта «Ляпис 98» в Facebook.

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— Возрожденному Космическому Цирку Аутсайдеров, Родоначальникам жанра «радикальный шансон», Оркестру ЛЯПИС-98 (Ляпис Найчи Эйч) исполняется ГОД! По случаю празднования Юбилея, мы выпускаем ВИДЕО-клип на Новую песню нашего коллектива — «Брежнев», — говорится в тексте презентации.

Напомним, что концерт «Ляпис 98» пройдет 21 апреля в минском Prime Hall.

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