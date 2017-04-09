8 апреля в четвертый раз с начала года цена автомобильного топлива в Беларуси повысилась. И снова на одну копейку. Все за этого время цены на топливо в стране подорожали на 3,1-3,5%.

Теперь розничные цены на автомобильное топливо составляют: на АИ-92 — 1,15 рубля за литр, на АИ-95 — 1,23 рубля, на ДТ — 1,27 рубля, сообщают Naviny.by .

В «Белнефтехиме» подорожание объясняют изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.