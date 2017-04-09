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С начала года бензин в Беларуси подорожал более чем на 3%

10.04.2017 11:19 — Разное | БДГ  
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8 апреля в четвертый раз с начала года цена автомобильного топлива в Беларуси повысилась. И снова на одну копейку. Все за этого время цены на топливо в стране подорожали на 3,1-3,5%.

Теперь розничные цены на автомобильное топливо составляют: на АИ-92 — 1,15 рубля за литр, на АИ-95 — 1,23 рубля, на ДТ — 1,27 рубля, сообщают Naviny.by.

В «Белнефтехиме» подорожание объясняют изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

Ранее топливо в этом году уже росло в цене 11 марта и 18 марта, а также 1 апреля. При этом до этого в последний раз автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года. 

 
 
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8 апреля в четвертый раз с начала года цена автомобильного топлива в Беларуси повысилась. И снова на одну копейку. Все за этого время цены на топливо в стране...

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