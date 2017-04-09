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На состоявшемся 6 апреля собрании акционеров ЗАО «Банк «Решение» приняты кадровые изменения, призванные укрепить команду профессионалов.

Исполнение обязанностей председателя правления акционеры банка доверили опытному банковскому работнику — Александру Плитко, сообщается на сайте банка.

На посту заместителя председателя правления Александр руководил развитием корпоративного бизнеса и сетью центров банковских услуг.

На должность заместителя председателя наблюдательного совета Банка «Решение» назначена Валентина Саксон. В этой должности она со стороны акционеров будет контролировать реализацию стратегии развития банка, которая заключается в создании инновационного цифрового финансового учреждения.

Достижению этой цели Валентине Саксон помогает опыт более двух десятилетий работы в банковской системе.

Новый лидер команды Банка «Решение» — Александр Плитко намерен придать значительный импульс повышению технологичности банка, созданию удобных сервисов для пользователей и развитию дистанционных каналов продаж. Принятые решения подтверждают намерения акционеров создавать необходимые условия для реализации стратегического плана развития ЗАО «Банк «Решение» на период до 2019 года.

Банк «Решение» представлен развитой региональной сетью, которая включает 12 региональных центров банковских услуг в Минске, Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Гродно, Бобруйске, Борисове, Лиде, Барановичах, Пинске и широкой сетью банкоматов и инфокиосков.

Банк ориентируется в большей степени на обслуживание малого и среднего бизнеса, работу с частными клиентами, предоставляет услуги в области документарных операций и торгового финансирования.