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В Минске ждут визита туркменского лидера

10.04.2017 11:38 — Разное | Ежедневник  
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В Минске ждут визита туркменского лидера

фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

По его данным, в послании белорусского лидера выражается сердечная признательность за радушный прием в Туркменистане, который Александр Лукашенко посетил в конце марта, пишет Интерфакс-Запад.

Как отмечает Александр Лукашенко, "нами достигнуты важные договоренности, подписаны документы, реализация которых придаст мощный стимул дальнейшему расширению белорусско-туркменского диалога".

Лукашенко также подчеркнул, что "визит сопровождали такие исторически значимые события, как ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината и открытие в Ашхабаде комплекса зданий посольства Беларуси. Это свидетельствует о том, что наши государства по-настоящему заинтересованы развивать сотрудничество и готовы к реализации масштабных совместных начинаний".

"Ежегодные встречи в формате откровенного и доброжелательного разговора стали доброй традицией и способствуют поддержанию высокой динамики взаимодействия", - написал белорусский лидер.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время",...

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