Все областные кадастровые агентства с 10 апреля смогут удостоверять сделки с недвижимостью любого населенного пункта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.

Первая такая сделка была удостоверена в РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (в народе по-прежнему — в областном БТИ). Граждане удостоверили договор дарения садового домика, расположенного в Чаусском районе. В качестве бонуса первые клиенты получили от агентства бесплатную услугу по направлению документов в Чаусское бюро Горецкого филиала для их регистрации.

А 3 апреля Минское областное агентство по госрегистрации и земельному кадастру удостоверило сделку купли-продажи садового домика с земельным участком, расположенным в Логойском районе Минской области.

Напомним, о таком нововведении Госкомитет по имуществу заговорил еще в 2015 году. Согласно рейтингу Doing Business 2015, по показателю «Регистрация собственности» Беларусь занимала третье место в мире после Грузии и Новой Зеландии. Именно опыт Грузии решено было перенять, а значит, еще больше усовершенствовать систему государственной регистрации прав на недвижимость.