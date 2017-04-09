Группа исследователей из Японии в этом году начнет проект по бурению земной коры, цель которого — достичь мантии и изучить ее состав. Об этом сообщает местное издание Japan News .



Научно-исследовательское буровое судно «Тикю». Изображение: Gleam / wikipedia.org

Проект предложили ученые из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр (JAMSTEC). Первые испытания должны начаться в сентябре 2017 года в регионе Тихого океана рядом с Гавайями. Специалисты изучат толщину и температуру выбранного участка земной коры, чтобы определить, насколько он подходит для проекта.

Само бурение начнется в 2020-х годах. Для него в Японии построили научно-исследовательское судно «Тикю». По плану исследователей, «сверло» опустится ко дну на глубину около 4 километров, а после пробурит еще 6 километров земной коры и на километр погрузится в мантию.



Изображение: JAMSTEC / edition.cnn.com

Среди целей проекта — уточнить химический состав мантии и больше узнать о том, как образовалась наша планета. К тому же ученые надеются понять, на какой максимальной глубине есть микробная жизнь. Еще одна задача — найти способ предсказывать землетрясения. Считается, что именно на границе коры и мантии происходит резкое увеличение скоростей сейсмических волн.

Бурить решили в океане, так как под водой толщина земной коры значительно меньше. Температура на границе земной корой и мантией относительно невелика — она оценивается в 150 градусов Цельсия.

Общая стоимость миссии составляет около 60 миллиардов йен (около 540 миллионов долларов США). По словам ученых, вопрос с финансированием проекта пока не решен полностью.

Напомним, мантия Земли расположена под ее корой. Мантия составляет около 80 процентов объема планеты. Она состоит в основном из магматических горных пород. Именно процессы внутри мантии влияют на дрейф континентов и движения литосферных плит которые вызывают землетрясения и вулканическую активность.