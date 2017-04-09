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Гендиректор МТЗ: в марте на предприятии в среднем получали 950 рублей

10.04.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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Средняя мартовская зарплата на МТЗ составила 950 рублей, рассказал агентству «Минск-Новости» гендиректор предприятия Федор Домотенко. При этом последние два месяца, по его словам, с предприятия никто не увольнялся.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В 2016 году мы не просто продержались, но и смогли улучшить положение. Будем стремиться к увеличению зарплаты, потому что показатели завода позволяют идти вперед, — уточнил Федор Домотенко. Напомним, в промышленности средняя зарплата в феврале составила 774,6 рубля (за март данные еще не обнародованы).

Гендиректор предприятия также коснулся темы увольнений.

— Де-факто можно констатировать: уже два месяца у нас никто не увольнялся. Повышаем производительность труда. В том числе за счет совмещения специальностей, что, кстати, не запрещено законодательством. Согласно нашим внутренним документам, если человек уволился или ушел на пенсию, другому работнику не запрещено проявить инициативу и выполнять трудовые обязанности того, кто ушел. При этом прибавка к зарплате может доходить до 50%. Самое интересное, люди нас в этом поддерживают, — отметил Федор Домотенко.

Напомним, в прошлом году предприятие «уже 27 декабря перевыполнило объемы производства за весь 2015 год, поэтому оставшиеся дни до конца года работали в плюс». На МТЗ рассказали, что значительно увеличились поставки в Евросоюз, восстанавливается ситуация на российском рынке. Но из-за продолжительных праздников в России главный конвейер предприятия не работал в начале января.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом последние два месяца с МТЗ никто не увольнялся, рассказал гендиректор Федор Домотенко.

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