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Гендиректор МТЗ: в марте на предприятии в среднем получали 950 рублей
Средняя мартовская зарплата на МТЗ составила 950 рублей, рассказал агентству «
— В 2016 году мы не просто продержались, но и смогли улучшить положение. Будем стремиться к увеличению зарплаты, потому что показатели завода позволяют идти вперед, — уточнил Федор Домотенко. Напомним, в промышленности средняя зарплата в феврале составила 774,6 рубля (за март данные еще не обнародованы).
Гендиректор предприятия также коснулся темы увольнений.
— Де-факто можно констатировать: уже два месяца у нас никто не увольнялся. Повышаем производительность труда. В том числе за счет совмещения специальностей, что, кстати, не запрещено законодательством. Согласно нашим внутренним документам, если человек уволился или ушел на пенсию, другому работнику не запрещено проявить инициативу и выполнять трудовые обязанности того, кто ушел. При этом прибавка к зарплате может доходить до 50%. Самое интересное, люди нас в этом поддерживают, — отметил Федор Домотенко.
Напомним, в прошлом году предприятие «уже 27 декабря
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При этом последние два месяца с МТЗ никто не увольнялся, рассказал гендиректор Федор Домотенко.
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