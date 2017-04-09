В воскресенье, 9 апреля, белорусские теннисисты с итоговым счетом 3:1 одержали победу над командой Австрии в матче второго круга первой группы Евро-Африканской зоны, выиграв все одиночные матчи. Решающее очко для белорусской команды добыл Илья Ивашко, обыграв в одиночном поединке в четырех сетах австрийца Геральда Мельцера.

Таким образом, команда Владимира Волчкова обеспечила себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. В плей-офф белорусские теннисисты попали впервые за последние 10 лет.

Значимую победу на радио Sputnik Беларусь прокомментировал заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный.

"Мы очень соскучились по таким крупным победам. Организовалась команда, конечно, не сама собой, с помощью капитана, с помощью федерации. И находясь внутри нее, вспоминаешь те годы, когда у нас было, что называется, первое пришествие", — отметил заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный.

Собеседник Sputnik высоко оценил работу Владимира Волчкова в качестве капитана сборной.

"Несколько факторов сложились в одно целое: деньги, опыт, разумные решения. Не стоит забывать и о новых технологиях, в том числе в производстве спортивного инвентаря и оборудования", — сказал Мирный.

Заслуженный тренер страны также поделился своими прогнозами о возможных соперниках белорусской команды на новом этапе и оценил дальнейшие шансы наших теннисистов. По мнению Николая Мирного, нашей сборной лучше было бы играть в Беларуси. Из возможных вариантов жеребьевки опасения вызывают Япония и Хорватия. Из хороших вариантов — возможные встречи с Аргентиной и Россией.

"Лучший вариант, конечно, Россия. И желательно играть подальше от Москвы, где поменьше шума и гама. Еще хорошие варианты Германия и Канада, с условием, если их лидеры по каким-то причинам не приедут", — сказал Мирный.

Финальный поединок состоится осенью этого года. Соперника по плей-офф Мировой группы Владимир Волчков и его подопечные узнают после жеребьевки 11 апреля.

Полную версию беседы с заслуженным тренером Беларуси Николаем Мирным слушайте на радио Sputnik Беларусь.