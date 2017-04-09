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Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире

10.04.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Компания Jeep представила новую «заряженную» модификацию внедорожника Grand Cherokee, которая получила название Trackhawk. Автопроизводитель называет новинку самым мощным и быстрым серийным внедорожником в мире, пишет motor.ru.


Модель укомплектовали компрессорной V-образной «восьмеркой» рабочим объемом 6,2 литра. Отдача агрегата составляет 717 лошадиных сил и 874 Нм крутящего момента. Аналогичный двигатель используется на Dodge Charger и Challenger Hellcat.

Двигатель Grand Cherokee Trackhawk сочетается с перекалиброванной восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до 96 километров в час «заряженный» внедорожник разгоняется за 3,5 секунды. Четверть мили (402 метра) модель проезжает за 11,6 секунды, под финиш разгоняясь до 185 километров в час.


Максимальная скорость Jeep Grand Cherokee Trackhawk составляет 290 километров в час.

Помимо этого, внедорожник укомплектовали доработанной системой подключаемого полного привода с задним дифференциалом повышенного трения, а также тормозами Brembo с 400-миллиметровыми, двухсоставными, перфорированными дисками спереди и 350-миллиметровыми дисками сзади. Это самые большие передние тормоза, которые когда-либо ставились на автомобили марки Jeep.

Для того чтобы полностью остановиться со скорости 96 километров в час, «заряженному» внедорожнику требуется всего 34 метра.

















Модель также получила систему изменения режимов работы управляющей электроники, которая называется Selec-Track. Она предполагает наличие пяти готовых режимов, в том числе для езды по треку, а также одного настраиваемого варианта.

В перечень доступного для Jeep Grand Cherokee Trackhawk оборудования входят также особый режим для передачи автомобиля парковщику (ограничивает обороты мотора, изменяет алгоритм работы коробки передач, отключает возможность выбора режимов работы электроники, а также отключает Launch Control), адаптивный круиз-контроль, система слежения за слепыми зонами боковых зеркал и мультимедийный комплекс со спутниковым радио, Apple CarPlay и Android Auto.

Первый публичный показ новинки состоится в середине апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Прежде самой мощной модификацией Grand Cherokee была SRT8. Она оснащается 6,4-литровым двигателем V8, который выдает 468 лошадиных сил.

 
 
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Первый публичный показ новинки состоится в середине апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

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