



В столице Венгрии прошла акция против закрытия Центрально-Европейского университета, основанного Джорджем Соросом.

Число демонстрантов фотограф агентства AFP оценил в 60 тысяч, организаторы утверждают о 80 тысячах участников — в том числе бывших и настоящих студентов и учителей — которые устроили шествие от набережной Дуная до здания парламента. Это самый многолюдный митинг в государстве за последние два-три года, пишет ryb.ru .

Десятки тысяч человек провели акцию протеста в Будапеште против нового законодательства, которое может принудить покинуть страну институт, основанный североамериканским миллионером Джорджем Соросом.

Центрально-Европейский институт аккредитован в США, однако отделения ВУЗа в данной стране нет.

Законодательный проект уже вызвал критику со стороны сотен ведущих ученых во всем мире, а еще правительств США и Европейского Союза.

Президент Венгрии Янош Адер должен подписать законодательный проект к понедельнику, чтобы он стал законом.

