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Гидромет: потепление будет недолгим – во вторник снова похолодает

10.04.2017 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Теплая погода, установившаяся в понедельник 10 апреля в Беларуси, во вторник изменится – снова похолодает и пойдут дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: потепление будет недолгим – во вторник снова похолодает
© Sputnik/ Ларыса Мятлеўская
Синоптики: в понедельник 10 апреля – до +22°С

Теплый воздух в республику в начале недели принесли воздушные массы из Западной Европы: по информации синоптиков, по югу страны в понедельник температура поднимется до +22°С.

"Всплеск тепла будет коротким. Всю неделю погоду будут формировать атмосферные фронты из северо-западной Атлантики, они сделают погоду в большинстве дней пасмурной, ветреной и дождливой", – сказали в Гидромете.

Так, во вторник 11 апреля на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, по востоку возможны грозы с градом, температура воздуха ночью составит +5..+11°С, днем – +8..+14°С.

В среду и четверг снова ожидаются дожди, а температура воздуха днем не поднимется выше +12°С.

По словам собеседников Sputnik, такая погода сохранится в Беларуси до Пасхи, которая будет отмечаться в стране 16 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации синоптиков, вся неделя, вплоть до пасхи, будет холодной и дождливой.

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