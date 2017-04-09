Смертельная авария произошла 7 апреля, в 15.20. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автобуса МАЗ, житель Солигорска, на перекрестке неравнозначных дорог при выезде на трассу Бобруйск — Глуск — Любань не уступил дорогу и совершил столкновение с Volkswagen, которым управлял 42-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где 8 апреля умер.