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Уголовное дело в Ляховичах: племянник до смерти избил дядю

10.04.2017 13:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности пьяной ссоры, закончившейся трагедией, радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Ляховичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 "умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса в отношении 28-летнего минчанина, сообщила представитель СК. 

Уголовное дело в Ляховичах: племянник до смерти избил дядю
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мужчина подозревается в том, что вечером 6-го апреля в Ляховичах нанес руками и ногами удары в область туловища и головы своему 44-летнему дяде. Конфликт возник после совместного распития спиртных напитков в квартире потерпевшего. Племянник несколько дней гостил там вместе со знакомой", — рассказала Дранькова.

По информации представителя СК, скорую помощь 28-летний мужчина вызвал только на следующее утро, поскольку состояние пострадавшего продолжало ухудшаться. Прибывшие на вызов медицинские работники констатировали смерть потерпевшего.

"В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. С ним работают следователи", — сказала Дранькова.

Официальный представитель УСК отметила, что в целях установления всех обстоятельств произошедшего допрашиваются очевидцы, родные потерпевшего и соседи. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертных исследований.

Сообщается также, что подозреваемый не имел постоянной работы и был ранее судим.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Марины Драньковой об уголовном деле слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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СК возбудил уголовное дело против 28-летнего племянника, в пьяной ссоре избившего своего дядю: тело мужчины обнаружили в его квартире в Ляховичах, судмедэксперты...

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