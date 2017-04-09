Белоруска Екатерина Галкина завоевала две награды в отдельных упражнениях и одну — в многоборье на этапе Кубке мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Екатерина Галкина. Фото: БЕЛТА

В упражнении с булавами белорусская грация показала второй результат — 17,300 балла. Первое место заняла представительница России — Дина Аверина — 19,100 балла. Бронзовым призером стала Лаура Зенг из США — 16,900. Другая белоруска Алина Горносько в упражнении с булавами заняла пятое место. Неудачно этот вид сложился для одного из лидеров мирового сезона россиянки Александры Солдатовой, которая завершила выступление на шестой строке итогового протокола.

Екатерина Галкина также поднялась на пьедестал почета в упражнении с мячом, став бронзовым призером — 17,850 балла. Первое и второе места заняли Дина Аверина (18,350 балла) и Александра Солдатова (17,900 балла).

На счету Екатерины Галкиной в Пезаро также бронзовая награда в индивидуальном многоборье. Она уступила лишь победительнице Александре Солдатовой и серебряному призеру Дине Авериной.

В групповых упражнениях на этапе Кубка мира белорусская команда не попала в призеры. В упражнении с пятью обручами наши гимнастки финишировали восьмыми, а за композицию с тремя мячами и двумя скакалками белоруски получили пятую сумму баллов.

Следующие этапы Кубка мира по художественной гимнастике состоятся в Ташкенте с 19 по 24 апреля и Баку с 26 апреля по 1 мая.