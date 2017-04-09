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В Минске будут судить бывшего заместителя министра транспорта и чиновников БелЖД

10.04.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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14 апреля в Минском городском суде начнется процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Евгения Рогачева. По делу также проходят бывший первый заместитель начальника БелЖД Владимир Михайлюк и заместитель генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислав Лембиевский.

Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский были задержаны в декабре 2015 года. В Следственном комитете, КГБ и МВД информацию о задержании TUT.BY тогда не подтвердили. В пресс-службе правительства отказались сообщить что-либо, кроме факта отставки чиновников.

Больше года о ходе расследования никакой информации не поступало. Лишь за несколько дней до судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по статье 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч.2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч.3.

Статья 424. Уголовного кодекса РБ

2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями), наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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14 апреля в Минском городском суде начнется процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта и коммуникаций...

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