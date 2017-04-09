Белорусская команда в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в бельгийском Пуурсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски получили от судей наиболее высокие оценки — 28,940 балла.

Второе место на турнире заняла российская команда. Полина Галанова, Виктория Кудрявцева и Алина Петрова показали результат 27,870 балла.

Бронзовые награды выиграли спортсменки из США — 26,410 балла.

В соревнованиях смешанных пар белорусы Константин Евстафеев и Анна Касьян заняли третье место — 28,920 балла. Первое место заняли атлеты из Португалии Жао Мартинс и Каролина Диас — 29,590 балла.

В турнире мужских пар представители Беларуси Артем Ященко и Алексей Заяц финишировали четвертыми — 28,190 балла. Победителями стали бельгийцы Робин Кассе и Килиан Гоффо — 29,050 балла.

Еще одна награда у белорусов в состязаниях юниоров. Владислав Вайтушевский и Алина Поляк поднялись на вторую ступень пьедестала почета — 26,500 балла.

Следующий этап Кубка мира по спортивной акробатике пройдет с 25 по 27 мая в Женеве.