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Белорусская команда в групповых упражнениях победила на втором этапе Кубка мира по акробатике
Белорусская команда в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в бельгийском Пуурсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруски получили от судей наиболее высокие оценки — 28,940 балла.
Второе место на турнире заняла российская команда. Полина Галанова, Виктория Кудрявцева и Алина Петрова показали результат 27,870 балла.
Бронзовые награды выиграли спортсменки из США — 26,410 балла.
В соревнованиях смешанных пар белорусы Константин Евстафеев и Анна Касьян заняли третье место — 28,920 балла. Первое место заняли атлеты из Португалии Жао Мартинс и Каролина Диас — 29,590 балла.
В турнире мужских пар представители Беларуси Артем Ященко и Алексей Заяц финишировали четвертыми — 28,190 балла. Победителями стали бельгийцы Робин Кассе и Килиан Гоффо — 29,050 балла.
Еще одна награда у белорусов в состязаниях юниоров. Владислав Вайтушевский и Алина Поляк поднялись на вторую ступень пьедестала почета — 26,500 балла.
Следующий этап Кубка мира по спортивной акробатике пройдет с 25 по 27 мая в Женеве.
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Белорусская команда в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в...
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