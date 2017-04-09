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В современных условиях необходимо более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем.

Президент пояснил важность налаживания контактов в правоохранительной деятельности с учетом изменившихся современных реалий и новых мировых вызовов, сообщает БЕЛТА . "Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность - интернациональной. Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе", - убежден Александр Лукашенко.

"Идет серьезный переток людей: белорусы едут в Китай, китайские граждане - в Беларусь, - отметил Президент. - Мы строим много совместных предприятий в Китае, и здесь, в Беларуси, работает много граждан из Китая. Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы между правоохранительными ведомствами".

Беларусь и Китай намерены активизировать сотрудничество в борьбе с преступностью.

"Мы намерены активизировать наше сотрудничество по направлениям борьбы с преступностью, координации этих действий. Думаю, что для Китайской Народной Республики это также будет нужно и полезно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что страны установили очень тесные отношения на уровне не только руководителей государств, но и различных ведомств. "Это касается и сотрудничества наших генеральных прокуроров. У наших прокуратур очень хорошие отношения, - обратил внимание глава белорусского государства. - А если учитывать однотипные позиции и задачи, которые решают прокуратура у нас и у вас, для нас приобретает очень большое значение сотрудничество с вами, поскольку вы обладаете очень богатым и разносторонним опытом. У вас колоссальный опыт накоплен".

"Мы с вами тесно сотрудничаем, идет обмен людьми. Естественно, что на фоне всего того положительного, что у нас есть, имеются и отрицательные факты. Что греха таить, есть и правонарушения. Поэтому, хотели бы мы или нет, но нам придется бороться с этими явлениями, - подчеркнул Президент. - Организованная преступность и коррупция носят более изощренные формы. Эти явления мутируют, если можно так сказать. А генеральные прокуроры, прокуратура у вас и у нас являются органами, координирующими деятельность правоохранителей по всем направлениям, в том числе и по данным".

В свою очередь Цао Цзяньмин поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться. "Мы очень благодарны за такой теплый и радушный прием белорусским коллегам на прекрасной белорусской земле", - сказал он. По словам Цао Цзяньмина, во время визита генпрокуратуры Беларуси и Китая договорились углублять межведомственное взаимодействие, в том числе с целью развития и расширения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, которое установлено между государствами.