Считается, что двухкомнатные квартиры всегда пользуются спросом. Логика тут простая: молодые семьи, планирующие детей, выбирают жилье с перспективой роста семьи. REALTY.TUT.BY посмотрел, почем сейчас предлагают «двушки» на вторичном рынке жилья.

Самые дешевые — в хрущевках и брежневках — от 37 тысяч долларов. Эти варианты не рассматривались: жилье в старых домах, с проходной комнатой и совмещенным санузлом не назовешь комфортным для семьи.

Мы выбирали варианты стандартных «двушек» с нормальным ремонтом, чтобы не пришлось сильно тратиться после покупки. Такие квартиры на «вторичке» стоят в пределах 55−65 тысяч долларов.

Так, за 56 тысяч долларов предлагают двухкомнатную квартиру на улице Есенина (микрорайон Малиновка). Дом панельный, девятиэтажный, 2006 года постройки. Квартира площадью 50 квадратных метров, находится на третьем этаже. Жилье с ремонтом: натяжные потолки, новые межкомнатные двери, встроенная кухня с бытовой техникой.









В панельном доме 2012 года продают двухкомнатную квартиру на улице Каменногорской (район Каменной Горки). Жилье продается с пометкой «не в социальном доме» за 59 тысяч долларов. Общая площадь — 58 квадратных метров. Квартира с ремонтом, расположена на третьем этаже.













На улице Прушинских, 9 (микрорайон Лошица) предлагают двухкомнатную практически в новостройке — дом сдан в 2014 году. 55 квадратных метров. Квартира с ремонтом, расположена на седьмом этаже десятиэтажного панельного дома. За жилье хотят 60 тысяч долларов.













За эти же деньги — 60 тысяч долларов — предлагают двухкомнатную сталинку на улице Московской (район ст. м. Институт культуры). Этот вариант включили в наш обзор, потому сталинки пока еще считаются жильем вне времени. Общая площадь — 50 квадратных метров, кухня — почти 10. Комнаты в квартире раздельные, есть балкон.













В микрорайоне Сухарево на улице Янковского предлагают «двушку» за 62 тысячи долларов. Квартира расположена на втором этаже панельного столбика 2008 года постройки. Общая площадь — 60 квадратных метров. Квартира продается с мебелью (по договоренности).













На улице Кулибина (район Михалово) предлагают двухкомнатную квартиру в кирпичном доме 1997 года постройки. Общая площадь — 53 квадратных метра. В квартире сделан ремонт: паркет, стеклопакеты, встроенная мебель. За жилье хотят 63 тысячи долларов.













Двухкомнатную квартиру с «ремонтом и мебелью» предлагают в микрорайоне Сухарево, на улице Сухаревской. Дом панельный, 2005 года постройки. Общая площадь квартиры — 53 квадратных метра. Квартира расположена на шестом этаже. Цена вопроса — 64,5 тысячи долларов.











