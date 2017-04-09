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В Минске на этой неделе пройдут мини-ярмарки вакансий

10.04.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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Мини-ярмарки вакансий и дни предприятий пройдут при межрайонных отделах трудоустройства (МОТ) в Минске 12−14 апреля, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Посетители смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, сотрудники отделов кадров предприятий расскажут о свободных рабочих местах, условиях трудоустройства, оплате труда, — рассказала заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Виктория Усович. — Так, 12 апреля с 10.00 до 11.30 мини-ярмарка вакансий пройдет на базе МОТ «Первомайский, Советский, Центральный» — свои вакансии представят ОАО «Амкодор-Белвар», ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод». В этот же день, 12 апреля, с 11.00 до 13.00 на базе МОТ «Московский, Октябрьский» пройдет день предприятия УП «Городские бани».

Мини-ярмарка вакансий 13 апреля с 10.00 до 12.00 пройдет в отделе трудоустройства «Заводской», где о свободных рабочих местах расскажут представители УП «Медик» комитета по здравоохранению Мингорисполкома. День предприятия РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» пройдет в отделе трудоустройства «Фрунзенский» 13 апреля с 11.00 до 13.00. А 14 апреля мини-ярмарка вакансий с 10.00 до 12.00 пройдет в межрайонном отделе трудоустройства «Ленинский, Партизанский», где будут присутствовать представители РУП «Белорусские лотереи», ОАО «Минский завод автоматических линий им. П. М. Машерова», УП «Минскводоканал», ГПТО «Белхудожпромыслы».

Напомним, на начало марта уровень безработицы в Минске составил 0,5% от численности экономически активного населения и оставался самым низким среди регионов республики. На одного зарегистрированного безработного в столице приходилось 1,6 вакансии. Средняя зарплата по ним составляла 500 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Представители предприятий расскажут безработным о свободных рабочих местах, условиях трудоустройства, оплате труда.

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