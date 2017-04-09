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На этой неделе состоится суд в отношении уволенных замминистра Минтранса и чиновников БелЖД
10.04.2017 14:36 — Разное | Ежедневник
фото: gs.fm
14 апреля в Минском городском суде начнется процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Евгения Рогачева.
По делу также проходят бывший первый заместитель начальника БелЖД Владимир Михайлюк и заместитель генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислав Лембиевский.
Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский были задержаны в декабре 2015 года. В Следственном комитете, КГБ и МВД информацию о задержании
Больше года о ходе расследования никакой информации не поступало. Лишь за несколько дней до судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по статье 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч.2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч.3.
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14 апреля в Минском городском суде начнется процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта и коммуникаций...
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