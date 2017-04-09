|
Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча
Полузащитник «Барнсли» Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41-го тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Англии). Видео эпизода размещено в
Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку. Голкипер «Блэкберна» вынес мяч из ворот, однако рефери решил засчитать гол. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Барнсли».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник "Барнсли" Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41-го тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный...
|
Архив (Разное)
Комментарии