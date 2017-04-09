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Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча

10.04.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник «Барнсли» Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41-го тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Англии). Видео эпизода размещено в Twitter Football on 5.

Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку. Голкипер «Блэкберна» вынес мяч из ворот, однако рефери решил засчитать гол. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Барнсли».

 
 
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Полузащитник "Барнсли" Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41-го тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный...

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