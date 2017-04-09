Белорусский дальнобойщик сбил двух велосипедистов в Румынии. Мужчина попытался скрыться с места аварии, но был задержан. Об этом сообщает Romania-insider .

Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Галац. Местная полиция пыталась остановить грузовик после того, как он сбил велосипедистов, но водитель игнорировал сигналы об остановке и в ходе погони протаранил еще один автомобиль. После продолжительной погони машину удалось остановить и задержать водителя.

Нарушителем оказался 29-летний дальнобойщик из Беларуси. Выяснилось, что он был пьян. По словам задержанного, он выпил полбутылки водки из-за проблем на работе.

Мужчина арестован. Его обвиняют в покушении на убийство, умышленном нанесении телесных повреждений, управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места ДТП.