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В Румынии белорус после полбутылки водки сбил двух велосипедистов и устроил погоню

10.04.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Белорусский дальнобойщик сбил двух велосипедистов в Румынии. Мужчина попытался скрыться с места аварии, но был задержан. Об этом сообщает Romania-insider.

Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Галац. Местная полиция пыталась остановить грузовик после того, как он сбил велосипедистов, но водитель игнорировал сигналы об остановке и в ходе погони протаранил еще один автомобиль. После продолжительной погони машину удалось остановить и задержать водителя.

Нарушителем оказался 29-летний дальнобойщик из Беларуси. Выяснилось, что он был пьян. По словам задержанного, он выпил полбутылки водки из-за проблем на работе.

Мужчина арестован. Его обвиняют в покушении на убийство, умышленном нанесении телесных повреждений, управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места ДТП.

 
 
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Мужчина арестован. Его обвиняют в покушении на убийство, умышленном нанесении телесных повреждений, управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения и оставлении...

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