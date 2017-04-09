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Настя Кравченя с песней "Обернитесь" во втором туре "Ты супер!"

10.04.2017 14:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Судьи удивились тому, насколько органично звучала "сложная и взрослая" композиция в исполнении юной вокалистки.

Настя Кравченя с песней "Обернитесь" во втором туре "Ты супер!"
© Sputnik.
"Ты супер!": Настя Кравченя и Влад Лоскутов прогулялись по Москве

К сожалению, по итогам конкурсного шоу Анастасия Кравченя из Калинковичей не прошла в следующий тур и была вынуждена покинуть проект "Ты супер!".

Таким образом, в проекте "Ты супер!" осталась только одна участница из Беларуси Дарья Чернова. Ее выступление можно будет увидеть в следующих шоу. Поддержать Дашу можно, проголосовав за нее на нашем сайте. Следить за выступлениями участников конкурса "Ты супер!" можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.

 
 
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Во втором туре проекта "Ты супер!" НТВ и Sputnik конкурсантка из Беларуси 16-летняя Анастасия Кравченя представила зрителям и судьям песню "Обернитесь" из репертуара...

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