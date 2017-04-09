Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко накануне уточнил финансовые договоренности, достигнутые во время встречи президентов Беларуси и России 3 апреля в Санкт-Петербурге.

В частности, Евразийский фонд стабилизации и развития, который уже предоставил Беларуси два транша кредита в 2016 году, вновь начнет финансирование по уже открытой кредитной линии. По словам Семашко, Беларусь в нынешнем году получит два транша кредита на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Кроме того, вице-премьер заявил, что Минск и Москва договорились о выделении Беларуси дополнительного кредита на сумму в 1 миллиард долларов "на очень выгодных для белорусской стороны условиях".

По словам экономического обозревателя Sputnik Елены Ольшанской, пока нет определенной ясности в том, что именно будет представлять собой кредит в 1 миллиард долларов. Возможно, это будет российский государственный кредит, кредит коммерческих банков, который затем будет перекредитован из российского бюджета, либо это могут быть дополнительные кредитные ресурсы по линии ЕФСР. В целом, можно говорить о том, что в 2017 году кредитная поддержка белорусской экономики со стороны России составит 1 миллиард 600 миллионов долларов.

Значение нынешней кредитной поддержки для белорусской экономики на радио Sputnik Беларусь обсудили экономический обозреватель Sputnik Елена Ольшанская и старший аналитик группы компаний "Forex-клуб" Валерий Полховский.

"В настоящий момент любые кредитные ресурсы, которые мы получаем из внешнего сектора, в целом, нам нужны. Потому что существует достаточно высокая нагрузка по обслуживанию наших внешних долговых обязательств, и торговый баланс отрицательный", — отметил Полховский.

С другой стороны, по словам эксперта, размер кредита в миллиард долларов не позволяет говорить о том, что все проблемные вопросы Беларуси будут решены "одним махом". Скорее, это решение определенных сложностей в текущем году, но в 2018-м эти вопросы снова могут возникнуть.

В свою очередь, экономический обозреватель Sputnik Елена Ольшанская напомнила о том, что сейчас газовый долг Беларуси составляет 720 миллионов долларов. Те деньги, которые выделяет Россия, не идут прямым образом на покрытие этого газового долга. Но с учетом средств, которые получит белорусская сторона, заплатить этот долг может быть проще, чем вынимать эти деньги из ЗВР.

"Эти деньги могут не пойти напрямую, но при этом могут быть зачислены в золотовалютные резервы, а из ЗВР мы можем расплатиться за газ. Мы вполне могли бы рассчитаться и без этих денег, наши ЗРВ позволяют оплатить газовый долг. Другое дело в том, что они бы опять просели и снизились до критического уровня, и конечно, такой ситуации хотелось избежать", — высказал свое мнение Полховский.

Эксперты также обсудили, что может произойти с курсом белорусского рубля после выделения Россией новых кредитных ресурсов.

"Давление на курс, в целом, не очень сильное. Да, у нас есть отрицательный торговый баланс, но в допустимых рамках, я бы не сказал, что мы сейчас находимся в неравновесном состоянии. Нужно еще отметить, что Нацбанк придерживается достаточно жесткой денежно-кредитной политики, свободных денег в экономике мало, кредиты очень дорогие. Ставка рефинансирования опускается, но вместе с ней опускается и инфляция", — отметил Полховский.

Экономический обозреватель Sputnik поинтересовалась, нет ли опасения, что в среднесрочной перспективе Беларусь опять придет к пиковым выплатам по государственному долгу.

"Мы не можем говорить о том, что мы сейчас получим кредит от Российской Федерации, и все наши трудности сразу же решатся. Для решения долговых трудностей нужно совершенно другое — повышение конкурентоспособности экономики, повышение объемов сбыта, в первую очередь, во внешний сектор. До того момента, пока мы не повысим конкурентоспособность нашей экономики, мы всегда будем испытывать сложность с выполнением долговых обязательств", — сказал Полховский.

Также эксперты обсудили и опасения, связанные с тем, что новый кредит будет "проеден" так же, как было и с предыдущими кредитными ресурсами.

"Эти опасения возникли бы, если бы я увидел дальнейшее резкое снижение ставки рефинансирования, к примеру, до уровня инфляции. Пока таких оснований нет. И у специалистов Нацбанка есть понимание, что возврат к старой экономической модели чреват неприятными последствиями, Облегчение ситуации в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, вызвало бы еще больше трудностей чем сейчас", — констатировал Полховский.

Беседу экономического обозревателя Sputnik Елены Ольшанской со старшим аналитиком группы компаний "Forex-клуб" Валерием Полховским слушайте на радио Sputnik Беларусь.