

Черепица, как строительный и отделочный материал, имеет насыщенную историю. Много лет структура, форма и цветовое решение покрытия считаются идеалом. Наряду с привлекательным внешним видом она отличается высокими показателями прочности и долговечности. Современные производители выпускают разнообразие кровельного материала и, чтобы не ошибиться с выбором и купить черепицу , которая подходит для строительства, стоит изучить особенности и преимущества каждой категории.

Битумная черепица





Битумная, или гибкая, используется для оформления дизайнерского кровельного покрытия, которое отличается необычными формами. Данный материал может без проблем выдержать какой угодно температурный режим и непогоду. Изготавливается на стеклотканной основе, на которую предварительно наносится обеспечивающее прочность базальтовое покрытие. Именно оно защищает покрытие от неблагоприятного механического воздействия. При всей своей прочности покрытие характеризуется высокими показателями эластичности. Благодаря этому для покрытия крыши можно купить черепицу больших размеров, что существенно сокращает общее количество стыков и швов и наделяет ее высокими показателями износостойкости.

Керамическая, или натуральная, черепица





Керамическая основа — это особый материал, который получается из специальной легкоплавкой глины посредством обжига. Среди основных положительных характеристик материала можно выделить:

жаростойкость;

экологичность;

надежность;

прочность;

оптимальная шумоизоляция;

устойчивость к солнечным лучам;

водонепроницаемость.

Все перечисленные выше преимущества наделяют кровельные листы таким важным качеством, как долговечность. Производители предлагают купить черепицу в разных цветовых решениях.

Особенностью материала является большое разнообразие предложенных форм. Можно купить черепицу в следующих вариантах: волнообразная, S-образная, с высоким и низким профилем, беспазовая или плоская, желобчатая.

Несмотря на большое разнообразие форм, купить черепицу можно в небольшом количестве цветовых решений. Цвет покрытия может быть желто-серым или красно-коричневым. В процессе эксплуатации материал приобретает благородный патиновый оттенок и немного темнеет.

Композитная черепица





Данный вид кровельного покрытия представляет собой качественный многослойный материал. Если купить черепицу данного вида, можно успешно заменить обычную натуральную. Дом с таким покрытием надежно защищен от внешних природных проявлений, от проникновения осадков, а также от шума, который они могут вызвать. За основу покрытия берется профилированный лист из высококачественной стали. Именно он придает материалу огнестойкость и прочность. Основа отличается привлекательным внешним видом, который обеспечивается акриловой глазурью, нанесенной на поверхность материала.

Коньковая черепица





Конькового плана материал получил свое название не по своей основе, из которого он выполнен, а по предназначению. Это материал, который покрывает такую часть кровли, как конек. Нужно купить черепицу и уложить на предварительно установленный коньковый брус. Под нее для обеспечения качественной вентиляции прокладывается специальная уплотняющая лента, также это могут быть вентиляционные решетки. Каждый элемент крепится при помощи специальной скобы, которая входит в общую комплектацию конькового покрытия. В заключении производится монтаж керамических и фронтовых доборных деталей.

Сколько весит кровельный материал?





Вес покрытия необходимо знать обязательно, так как это автоматически отразиться на общей несущей способности стропильной системы. Многие строительные компании используют разные виды листов для кровли. Средний вес данного материала составляет 4-5 кг за штуку. На квадратный метр в среднем нужно купить черепицу в объеме 10 до 12 штук. На основании полученных данных можно сделать вывод, что вес квадратного метра кровельного покрытия будет составлять 50-55 кг. На основании данных расчетов осуществляется проработка конструкции стропильной системы.

Как выбрать и купить черепицу?





В процессе выбора кровельного покрытия важно опираться на внешний вид материала и на его эксплуатационные особенности. Цвет определяется иными элементами зданий и сооружений, стоит купить черепицу, опираясь на цветовое решение оконных проемов, желобов и штукатурки.

Размер плиток материала диктуется количеством плоскостей на крыше. Большие плиты используются на крупных по площади поверхностях, обычно они монтируются в нижней части кровли. Необходимо знать, что грамотно подобранная основа придает зданию законченный вид, защищает сооружение от негативного влияния окружающей природы.

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