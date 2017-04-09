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В суде рассмотрят апелляцию по делу минчанина, осужденного за дрифт на площади Победы на три года

10.04.2017 14:03 — Разное | Tut.by  
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Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда 14 апреля рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело минского дрифтера. В феврале этого года минчанина осудили на три года лишения свободы за то, что он проехал по территории памятника на площади Победы на автомобиле.


Осужденный минчанин вину признал лишь частично. Гособвинитель попросила для него три года лишения свободы и конфискацию автомобиля в пользу государства, указав, что отягчающим обстоятельством было то, что в момент «дрифта» он был пьян.

Сторона защиты настаивала на том, что действия его подзащитного нельзя расценивать как надругательство над историко-культурными ценностями. Адвокат отметил, что в определении статьи «Хулиганство» значится следующее: действия должны нарушать порядок, выражать неуважение к обществу, сопровождаться применением насилия, повреждением имущества или отличаться особым цинизмом.

Суд поддержал требования прокурора и приговорил минчанина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Автомобиль конфискован не будет.

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Свою вину обвиняемый признал частично. Он осужден на три года лишения свободы.

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