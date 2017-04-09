Смертельная авария произошла ночью 7 апреля на трассе М4 Минск — Могилев в Червенском районе.

— Около 4.50 21-летний водитель Iveco ехал по трассе в направлении Могилева. На 37-м километре дороги он совершил наезд на 33-летнего мужчину, который шел в попутном направлении в крайней правой полосе, — рассказали в ГАИ Минской области.

В результате ДТП 33-летний пешеход, житель Березинского района, от полученных травм умер на месте происшествия.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.