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На трассе М4 в Червенском районе Iveco насмерть сбил пешехода

10.04.2017 13:44 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла ночью 7 апреля на трассе М4 Минск — Могилев в Червенском районе.

— Около 4.50 21-летний водитель Iveco ехал по трассе в направлении Могилева. На 37-м километре дороги он совершил наезд на 33-летнего мужчину, который шел в попутном направлении в крайней правой полосе, — рассказали в ГАИ Минской области.

В результате ДТП 33-летний пешеход, житель Березинского района, от полученных травм умер на месте происшествия.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

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