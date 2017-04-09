﻿ На трассе М1 в Барановичском районе пьяный мотоциклист превысил скорость на 44 км/ч. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе М1 в Барановичском районе пьяный мотоциклист превысил скорость на 44 км/ч

10.04.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На трассе М1 инспекторы остановили за превышение скоростного режима на более чем 40 км/ч мотоциклиста, как позже выяснилось, он был пьян. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Инцидент произошел днем 9 апреля на 230-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ.

— Инспекторы Барановичского ГОВД осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения в составе «видеодвойки». Сотрудник, находившийся в автомобиле гражданского исполнения, зафиксировал у проезжавшего мимо мотоцикла Honda Africa превышение на 44 км/ч. Информация о нарушении была передана патрулю ДПС, который нес службу на автомобиле специального назначения через несколько километров, — рассказали в ГАИ.

Инспекторы остановили мотоциклиста. Им оказался 31-летний житель Минска, который возвращался из Бреста после отдыха с друзьями. Физическое состояние мужчины вызвало у сотрудников ГАИ подозрения, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 0,6 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел днем 9 апреля на 230-м километре трассы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Павел: без посещения храма церковные праздники теряют смысл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика