На трассе М1 инспекторы остановили за превышение скоростного режима на более чем 40 км/ч мотоциклиста, как позже выяснилось, он был пьян. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Инцидент произошел днем 9 апреля на 230-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ.

— Инспекторы Барановичского ГОВД осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения в составе «видеодвойки». Сотрудник, находившийся в автомобиле гражданского исполнения, зафиксировал у проезжавшего мимо мотоцикла Honda Africa превышение на 44 км/ч. Информация о нарушении была передана патрулю ДПС, который нес службу на автомобиле специального назначения через несколько километров, — рассказали в ГАИ.

Инспекторы остановили мотоциклиста. Им оказался 31-летний житель Минска, который возвращался из Бреста после отдыха с друзьями. Физическое состояние мужчины вызвало у сотрудников ГАИ подозрения, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 0,6 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.