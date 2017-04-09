МИНСК, 10 апр — Sputnik. Священнослужители объясняют в храмах, как нужно готовиться к Пасхе, но многие слушают не церковь, а случайного диктора по телевидению, рассказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел.



© Sputnik Сергей Пятаков Страстная седмица началась у православных

"Внешняя обрядовая сторона — не главное. Например, по телевидению говорят — чистый четверг предполагает, что нужно убраться в доме. А мы рассказываем — в этот день Христос положил начало великому таинству — евхаристии, причащению. Чтобы принять Бога, нужно очистить свою "внутреннюю хижину". Принять таинство покаяния", — пояснил митрополит Павел суть так называемого чистого четверга.

Хорошие традиции уводят от главного, считает митрополит. Без посещения храма церковные праздники утрачивают смысл.

Он пояснил смысл великого праздника и призвал не делать акцент на то, "что будем есть и пить".

"Если бы был иной путь для этого деяния (избавления людей от греха), Господь бы его исполнил. Но нам объясняют — Адам и Ева, вкусив яблоко, привнесли вирус в человеческую природу. Христос Спаситель своей смертью на кресте изгнал этот вирус", — рассказал митрополит.