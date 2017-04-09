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Митрополит Павел: без посещения храма церковные праздники теряют смысл

10.04.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Священнослужители объясняют в храмах, как нужно готовиться к Пасхе, но многие слушают не церковь, а случайного диктора по телевидению, рассказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел.

Митрополит Павел: без посещения храма церковные праздники теряют смысл
© Sputnik Сергей Пятаков
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"Внешняя обрядовая сторона — не главное. Например, по телевидению говорят — чистый четверг предполагает, что нужно убраться в доме. А мы рассказываем — в этот день Христос положил начало великому таинству — евхаристии, причащению. Чтобы принять Бога, нужно очистить свою "внутреннюю хижину". Принять таинство покаяния", — пояснил митрополит Павел суть так называемого чистого четверга.

Хорошие традиции уводят от главного, считает митрополит. Без посещения храма церковные праздники утрачивают смысл.

Он пояснил смысл великого праздника и призвал не делать акцент на то, "что будем есть и пить".

"Если бы был иной путь для этого деяния (избавления людей от греха), Господь бы его исполнил. Но нам объясняют — Адам и Ева, вкусив яблоко, привнесли вирус в человеческую природу. Христос Спаситель своей смертью на кресте изгнал этот вирус", — рассказал митрополит.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Павел призвал в подготовке к Пасхе не делать акцент на подготовке внешних праздничных атрибутов - окраске яиц или выпечке булок, а сосредоточится на...

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