﻿ Все шесть россиян из брестского поезда выписаны из больниц Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все шесть россиян из брестского поезда выписаны из больниц Минска

10.04.2017 14:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Все шесть россиян из брестского поезда выписаны из больниц Минска

фото: sputnik.by

Граждане России получили травмы легкой степени тяжести после столкновения пассажирского поезда и электрички в ночь на субботу в Москве.

Шестерых граждан России, пострадавших в результате ДТП с поездом Москва — Брест, уже выписали из минских больниц, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Минздрава Беларуси.

При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в том числе и трое белорусов. Шестеро россиян обратились за медицинской помощью после инцидента только в Минске — они были госпитализированы.

"Граждане России получили всю необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больниц. На сегодня в больнице Барановичей еще остается гражданин Беларуси, но завтра его уже планируют выписывать", — рассказали в пресс-службе. 

Пострадавшие в результате столкновения поезда и электрички получили травмы легкой степени тяжести — ушибы мягких тканей и закрытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ) легкой степени. 

Одна из пассажирок получила закрытый перелом костей голени. Инцидент, в результате которого с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, произошел ночью с пятницы на субботу. Расследованием причин происшествия занимается Следственный комитет России.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане России получили травмы легкой степени тяжести после столкновения пассажирского поезда и электрички в ночь на субботу в Москве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика