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Льюис решил не вызывать Бэйлена в сборную Беларуси

10.04.2017 15:19 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис принял решение не вызывать в команду защитника Ника Бэйлена.


Фото: Дарья Бурякина

«Скажем так, тех, кто сейчас работает в кэмпе я и вижу кандидатами на поездку на чемпионат мира. Плюс не забывайте, что три наших защитника продолжают выступление в Северной Америке, и вероятность их прибытия мы все еще держим в уме», — приводит слова Льюиса «Прессбол».

В то же время, канадский специалист отметил, что через неделю к сборной присоединится нападающий Шарль Лингле.

Дэйв Льюис также заявил, что тренерский штаб принял решения отказаться от вратаря Максима Малютина, а также форвардов Никиты Комарова, Руслана Васильчука, Павла Боярчука, Евгения Астанкова и Андрея Белевича.

Таким образом, тренировки сборная продолжает в следующем составе.

Вратари: Михаил Карнаухов (Динамо Молодечно), Кевин Лаланд (Динамо Минск, КХЛ), Александр Осипков (Беларусь U-20), Виталий Трус (Неман);

Защитники: Павел Воробей (Динамо Молодечно), Роман Граборенко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич (все — Динамо Минск, КХЛ), Владимир Денисов (Трактор, КХЛ), Роман Достанко (Шахтер), Егор Иванов (Могилев), Николай Стасенко (Северсталь, КХЛ), Кирилл Чайка (Беларусь U-20);

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик (Динамо Мл), Артем Демков (Шахтер), Артем Волков, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Сергей Костицын, Александр Кулаков, Александр Павлович, Андрей Стась, Андрей Степанов (все — Динамо Минск, КХЛ), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба — Юность), Андрей Костицын (Сочи, КХЛ), Сергей Стась (Байройт, Германия (Д2), Михаил Стефанович (Неман), Егор Шарангович (Беларусь U-20).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис принял решение не вызывать в команду защитника Ника Бэйлена.

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