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Экс-министр обороны назначен проректором МИТСО

10.04.2017 15:27 — Разное | БДГ  
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Проректором МИТСО стал бывший министр обороны и экс-руководитель Пограничного комитета Леонид Мальцев.

Он приступил к работе в новой должности 5 апреля. Леонид Мальцев стал проректором по инновационной и научной работе, информирует tut.by со слов начальника пресс-службы университета Надежды Какшинской.

Какшинская также сообщила, что должность, на которой будет работать Мальцев – новая. В разделе «Администрация» на сайте вуза ее пока нет.

Отметим, что университетом «МИТСО» руководит также бывший силовик Станислав Князев, которые ранее был первым заместителем госсекретаря Совета безопасности, а затем – первым заместителем руководителя Администрации президента.

Университет «МИТСО» в последнее время приобрел известность как учреждение, где учился Влад Казакевич – «парень с бензопилой», который напал на людей в торговом центре «Новая Европа» в октябре 2016 года. 

Фото: photo.bymedia.net

 
 
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Проректором МИТСО стал бывший министр обороны и экс-руководитель Пограничного комитета Леонид Мальцев.

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