|
Экс-министр обороны назначен проректором МИТСО
Проректором МИТСО стал бывший министр обороны и экс-руководитель Пограничного комитета Леонид Мальцев.
Он приступил к работе в новой должности 5 апреля. Леонид Мальцев стал проректором по инновационной и научной работе, информирует
Какшинская также сообщила, что должность, на которой будет работать Мальцев – новая. В разделе «Администрация» на сайте вуза ее пока нет.
Отметим, что университетом «МИТСО» руководит также бывший силовик Станислав Князев, которые ранее был первым заместителем госсекретаря Совета безопасности, а затем – первым заместителем руководителя Администрации президента.
Университет «МИТСО» в последнее время приобрел известность как учреждение, где учился Влад Казакевич – «парень с бензопилой», который напал на людей в торговом центре «Новая Европа» в октябре 2016 года.
Фото: photo.bymedia.net
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проректором МИТСО стал бывший министр обороны и экс-руководитель Пограничного комитета Леонид Мальцев.
|
Архив (Разное)
Комментарии