Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, стоящие на очереди в двух районах Минска, могут написать заявления на государственное арендное жилье.

В Октябрьском районе от очередников принимают заявления на три квартиры.

«Трешку» на Могилевской, 14, площадью 84,1 метра сдают за 464 рубля в месяц.

Есть еще две однокомнатные квартиры. Одна на Казинца, 89. Площадь жилья 34,2 метра, арендная плата составляет 125 рублей в месяц.

Вторая «однушка» в доме на Асаналиева, 22/2. Площадь квартиры 32 метра, платить за нее надо будет 150 рублей в месяц.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Октябрьского района (ул. Чкалова, д. 6) по 21 апреля.

В Советском районе есть одна квартира для первоочередников. Находится она в доме № 19 на Осипенко, который недавно был сдан после реконструкции.

Квартира однокомнатная, площадью 40 метров. Платить за нее надо будет чуть больше 40 рублей в месяц.

Заявление можно написать в службе «Одно окно» администрации Советского района (ул. Дорошевича, 8) по 13 апреля 2017 года.