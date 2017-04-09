В ближайшие месяцы планируется встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, во время которой будет рассмотрен весь комплекс белорусско-китайской повестки дня, включая вопросы безопасности.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко в ближайшие месяцы рассчитывает на встречу с лидером КНР

В преддверии встречи с председателем КНР президент Беларуси в понедельник, 10 апреля, в Минске провел переговоры с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. В ходе встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси и Китаю необходимо активнее сотрудничать в правоохранительной сфере.

"Мир стал очень тесным, преступность интернациональной, поэтому перед нами стоят большие задачи, которые мы должны решать вместе. Прежде всего, мы очень активно сотрудничаем, идет серьезный переток людей. Белорусы едут в Китай, граждане Китая едут в Беларусь, мы очень много строим совместных предприятий в Китае и особенно здесь, в Беларуси, работает очень много граждан Китая. Естественно, со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более тесной и активной работы правоохранительных ведомств", — сказал Лукашенко.

В частности, по его словам, накануне вторых Европейских игр для нашей страны может быть полезен опыт подготовки и обеспечения безопасности масштабных спортивных соревнований, которым обладает китайская сторона после проведения Олимпийских Игр 2008 года. Также актуальными остаются новые вызовы и общемировые проблемы, такие как экстремизм, сепаратизм, терроризм и киберпреступность.

Как ранее сообщал Sputnik, Президент Беларуси совершил уже 9 визитов в КНР, последний государственный визит состоялся в сентябре 2016 года. Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как "прорывной". По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко стороны подписали 27 соглашений в различных сферах. За минувший год взаимный товарооборот двух стран превысил два с половиной миллиарда долларов.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко планирует принять участие в работе международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем слушайте на радио Sputnik Беларусь.