О том, что на месте бывшей 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» арабский инвестор построит многофункциональный комплекс, TUT.BY уже писал не раз. Больницу уже снесли, за исключением корпусов, которые имеют историческую ценность. Сегодня СУ-21 начало разбирать остекление в выставочном комплексе.

— К сентябрю 2017 года планируем сдать площадку под строительство комплекса, — рассказали в СУ-21. — Сегодня начали разбирать остекление в НВЦ «БелЭкспо», корпус пока не трогали. Все работы там механизированы.

Уже известно, как будет выглядеть многофункциональный комплекс, который построит инвестор из ОАЭ к 2021 году. Подробнее о проекте можно прочитать TUT.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!