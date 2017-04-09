﻿ "Демонтируем остекление, корпус еще не трогали": начали разбирать "БелЭкспо" LIVE. 21.by
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"Демонтируем остекление, корпус еще не трогали": начали разбирать "БелЭкспо" LIVE

10.04.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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О том, что на месте бывшей 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» арабский инвестор построит многофункциональный комплекс, TUT.BY уже писал не раз. Больницу уже снесли, за исключением корпусов, которые имеют историческую ценность. Сегодня СУ-21 начало разбирать остекление в выставочном комплексе.

— К сентябрю 2017 года планируем сдать площадку под строительство комплекса, — рассказали в СУ-21. — Сегодня начали разбирать остекление в НВЦ «БелЭкспо», корпус пока не трогали. Все работы там механизированы.

Уже известно, как будет выглядеть многофункциональный комплекс, который построит инвестор из ОАЭ к 2021 году. Подробнее о проекте можно прочитать TUT.

 

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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Площадку под строительство многофункционального комплекса сдадут к сентябрю.

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