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"Демонтируем остекление, корпус еще не трогали": начали разбирать "БелЭкспо" LIVE
О том, что на месте бывшей 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» арабский инвестор построит многофункциональный комплекс, TUT.BY
— К сентябрю 2017 года планируем сдать площадку под строительство комплекса, — рассказали в СУ-21. — Сегодня начали разбирать остекление в НВЦ «БелЭкспо», корпус пока не трогали. Все работы там механизированы.
Уже известно, как будет выглядеть многофункциональный комплекс, который построит инвестор из ОАЭ к 2021 году. Подробнее о проекте можно
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Площадку под строительство многофункционального комплекса сдадут к сентябрю.
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