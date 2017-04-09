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Беларусь и Корея завершили переговоры по присоединению к ВТО
10.04.2017 16:12 — Разное | Ежедневник
фото: aif.ru
Беларусь и Корея завершили переговоры по доступу к рынку товаров и услугу в рамках присоединения нашей страны к ВТО.
Протокол о завершении переговоров подписали первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко и первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Кореи Чжон Ман Ги, передает
Корея стала 11 страной, с которой Беларусь завершила переговоры в рамках вступления в ВТО. Также он стал первым протоколом, подписанным после десятилетнего перерыва. Предыдущий протокол подписали в 2007 году, после чего Беларусь приостановила процесс вступления в ВТО. Он был возобновлен в последние два года.
Вступление в ВТО предполагает не только принятие рамочного соглашения организации, но и проведение двусторонних переговоров с ее участниками, в рамках которых обсуждаются вопросы взаимного доступа на рынок товаров и услуг, в том числе не регулируемые документами ВТО.
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Беларусь и Корея завершили переговоры по доступу к рынку товаров и услугу в рамках присоединения нашей страны к ВТО.
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