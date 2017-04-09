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Российский кредит на «хороших условиях»: что это такое?
Эксперты указывают на недостаточную прозрачность условий кредитов,
Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, также будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко
Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели
Позже Семашко пообещал
Эксперты настроены
И вот новая благая весть от Семашко: Россия готова предоставить новый кредит в 1 млрд долларов на «хороших условиях». Что это означает для Беларуси?
«Межгосударственный кредит преследует коммерческую выгоду»
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии БДГ отметил, что сложно оценивать «хорошие условия», ничего о них не зная. Однако в любом случае, уверен эксперт, – российский кредит будет дороже, чем кредит МВФ.
- Если бы «хорошие условия» были представлены в виде конкретных цифр (сроки, процентная ставка), то их уже озвучили бы. Поскольку цифры не озвучены, можно предположить, что детали являются предметом переговоров.
Хорошими условиями можно считать ставки ниже рыночных, которые в свою очередь определяются доходностью еврооблигаций – любую процентную ставку ниже доходности белорусских еврооблигаций, наверное, можно считать хорошими условиями.
- Насколько выгодны для Беларуси последние российские кредиты? По сравнению с кредитами международных финансовых институтов?
- Безусловно, российские кредиты менее выгодны, чем кредиты МВФ. МВФ вообще дает кредиты по минимально возможным ставкам (кстати, по последнему обсуждаемому кредиты озвучивалась возможная ставка в 2,28%), под такие низкие процентные ставки, как МВФ, не дает никто. МВФ, выполняя свои уставные цели, вообще особо не преследует коммерческих целей – получение прибыли, в то время как межгосударственные кредиты, наверное, такие цели все-таки преследует. И по прежним российским кредитам, и по обсуждаемому процентная ставка будет выше, чем ставка МВФ, но будем надеяться, ниже рыночной – ниже доходности еврооблигаций.
- Но в любом случае Россия предлагает кредит на условиях, выгодных ей, а не Беларуси…
- Первое, что бросается в глаза, – недостаточная прозрачность условий кредита: ни одна из сторон не называют условий его предоставления. Уже озвучено, что кредит пойдет на рефинансирование задолженности пред Россией, но даже здесь присутствуют разночтения: речь идет о долгах по ранее полученным кредитам либо сюда включается и задолженность за газ? Но ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы возникали паузы в обслуживании ранее взятых на себя обязательств с белорусской стороны.
Наверное, в кредите на рефинансирование долга заинтересованы обе стороны, точно сказать, кому это выгоднее – России или Беларуси – невозможно.
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Эксперт указывает на недостаточную прозрачность условий кредитов, которые могут поступить Беларуси, и отмечает, что российские кредиты менее выгодны, чем кредиты...
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