Эксперты указывают на недостаточную прозрачность условий кредитов, которые могут поступить Беларуси , и отмечают, что российские кредиты менее выгодны, чем кредиты МВФ.

Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, также будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко объявил , что кредиты будут выданы на «хороших условиях».

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пятичасовые переговоры , по результатам которых объявлено, что все спорные вопросы решены.

Позже Семашко пообещал нефтяное благополучие : Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А Москва выразила готовность возобновить поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме уже с 13 апреля.

Эксперты настроены пессимистично : пока договоренности не стали реальностью, в них верится с трудом.

«Газовый долг» Беларуси превышает 700 млн долларов, а без его погашения все договоренности так и останутся на словах .

И вот новая благая весть от Семашко: Россия готова предоставить новый кредит в 1 млрд долларов на «хороших условиях». Что это означает для Беларуси?

«Межгосударственный кредит преследует коммерческую выгоду»

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии БДГ отметил, что сложно оценивать «хорошие условия», ничего о них не зная. Однако в любом случае, уверен эксперт, – российский кредит будет дороже, чем кредит МВФ.

- Если бы «хорошие условия» были представлены в виде конкретных цифр (сроки, процентная ставка), то их уже озвучили бы. Поскольку цифры не озвучены, можно предположить, что детали являются предметом переговоров.

Хорошими условиями можно считать ставки ниже рыночных, которые в свою очередь определяются доходностью еврооблигаций – любую процентную ставку ниже доходности белорусских еврооблигаций, наверное, можно считать хорошими условиями.

- Насколько выгодны для Беларуси последние российские кредиты? По сравнению с кредитами международных финансовых институтов?

- Безусловно, российские кредиты менее выгодны, чем кредиты МВФ. МВФ вообще дает кредиты по минимально возможным ставкам (кстати, по последнему обсуждаемому кредиты озвучивалась возможная ставка в 2,28%), под такие низкие процентные ставки, как МВФ, не дает никто. МВФ, выполняя свои уставные цели, вообще особо не преследует коммерческих целей – получение прибыли, в то время как межгосударственные кредиты, наверное, такие цели все-таки преследует. И по прежним российским кредитам, и по обсуждаемому процентная ставка будет выше, чем ставка МВФ, но будем надеяться, ниже рыночной – ниже доходности еврооблигаций.

- Но в любом случае Россия предлагает кредит на условиях, выгодных ей, а не Беларуси…

- Первое, что бросается в глаза, – недостаточная прозрачность условий кредита: ни одна из сторон не называют условий его предоставления. Уже озвучено, что кредит пойдет на рефинансирование задолженности пред Россией, но даже здесь присутствуют разночтения: речь идет о долгах по ранее полученным кредитам либо сюда включается и задолженность за газ? Но ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы возникали паузы в обслуживании ранее взятых на себя обязательств с белорусской стороны.

Наверное, в кредите на рефинансирование долга заинтересованы обе стороны, точно сказать, кому это выгоднее – России или Беларуси – невозможно.